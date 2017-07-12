0
21:49
В Пскове прошла акция «Дерево добра»
20:37
Определены победители областных соревнований «Школа безопасности»
19:54
Псковичи могут зарегистрироваться для участия в историческом квесте «Вот тот дом!»
18:02
Грозы и кратковременные дожди ожидаются в Псковской области 13 июля
17:21
Победители «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017» в Пскове получат сертификаты от магазина автозапчастей «рЕГИон 60»
16:36
Колбасу и шашлык можно будет приобрести со скидкой в магазинах «Бизон» до 25 июля
14:34
120 мест для трёхлетних малышей откроются в детском саду на Завеличье
Еще новости
Общество

От Антарктиды отделился самый крупный айсберг за всю историю наблюдений

Один из самых крупных в истории айсбергов отделился от Антарктиды, сообщили представители британского университета Суонси, которые давно ведут наблюдение за процессом его образования. Об этом пишет ТАСС.

Речь идет о массиве льда площадью около 5800 кв. км, что составляет примерно четверть территории Уэльса. Он несет в себе массу замерзшей воды, вдвое превышающей запасы воды озера Эри - одного из Великих озер Северной Америки.

Масса айсберга оценивается в 1 триллион тонн.

«Отделение айсберга произошло примерно в период с понедельника по среду», - подтвердили они, ссылаясь на данные запущенного NASA спутника Aqua MODIS, который производил фотосъемку этого участка Земли в инфракрасном диапазоне с разрешением в 1 км. Ожидают, что новорожденный айсберг получит наименование А68.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Пскове прошла акция «Дерево добра»
12 июля 2017
В Пскове прошла акция «Дерево добра»
Определены победители областных соревнований «Школа безопасности»
12 июля 2017
Определены победители областных соревнований «Школа безопасности»
Псковичи могут зарегистрироваться для участия в историческом квесте «Вот тот дом!»
12 июля 2017
Псковичи могут зарегистрироваться для участия в историческом квесте «Вот тот дом!»
Грозы и кратковременные дожди ожидаются в Псковской области 13 июля
12 июля 2017
Грозы и кратковременные дожди ожидаются в Псковской области 13 июля
Победители «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017» в Пскове получат сертификаты от магазина автозапчастей «рЕГИон 60»
12 июля 2017
Победители «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017» в Пскове получат сертификаты от магазина автозапчастей «рЕГИон 60»
Колбасу и шашлык можно будет приобрести со скидкой в магазинах «Бизон» до 25 июля
12 июля 2017
Колбасу и шашлык можно будет приобрести со скидкой в магазинах «Бизон» до 25 июля
120 мест для трёхлетних малышей откроются в детском саду на Завеличье
12 июля 2017
120 мест для трёхлетних малышей откроются в детском саду на Завеличье
Прощание с Натаном Левиным
12 июля 2017
Прощание с Натаном Левиным

Идет загрузка...