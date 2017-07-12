От Антарктиды отделился самый крупный айсберг за всю историю наблюдений

20:48, 12 июля 2017, ПАИ

Один из самых крупных в истории айсбергов отделился от Антарктиды, сообщили представители британского университета Суонси, которые давно ведут наблюдение за процессом его образования. Об этом пишет ТАСС.

Речь идет о массиве льда площадью около 5800 кв. км, что составляет примерно четверть территории Уэльса. Он несет в себе массу замерзшей воды, вдвое превышающей запасы воды озера Эри - одного из Великих озер Северной Америки.

Масса айсберга оценивается в 1 триллион тонн.

«Отделение айсберга произошло примерно в период с понедельника по среду», - подтвердили они, ссылаясь на данные запущенного NASA спутника Aqua MODIS, который производил фотосъемку этого участка Земли в инфракрасном диапазоне с разрешением в 1 км. Ожидают, что новорожденный айсберг получит наименование А68.