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Общество

В молочной продукции из Турции и Новой Зеландии обнаружены запрещённые вещества

Россельхознадзор может ограничить поставки молочной продукции из Турции и Новой Зеландии в связи с продолжающимися случаями выявления нарушений норм РФ и ЕАЭС, сообщается на сайте ведомства.

За последнее время в пяти пробах молочной продукции (молоко сухое), произведенной предприятием Турции, обнаружено превышение микробиологических показателей, а в сливочном масле, произведенном на одном из предприятий Новой Зеландии, уже дважды обнаружены остатки тетрациклина.

«Становится очевидно, что меры контроля, принимаемые ветеринарными службами этих стран, недостаточны для исправления сложившейся ситуации», — подчеркивает ведомство.

«В случае продолжения выявления подобных нарушений, Россельхознадзор будет вынужден ограничить поставки молочной продукции, поступающей в Россию с предприятий Турецкой республики и Новой Зеландии», — говорится в сообщении.

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