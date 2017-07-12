В молочной продукции из Турции и Новой Зеландии обнаружены запрещённые вещества

20:54, 12 июля 2017, ПАИ

Россельхознадзор может ограничить поставки молочной продукции из Турции и Новой Зеландии в связи с продолжающимися случаями выявления нарушений норм РФ и ЕАЭС, сообщается на сайте ведомства.

За последнее время в пяти пробах молочной продукции (молоко сухое), произведенной предприятием Турции, обнаружено превышение микробиологических показателей, а в сливочном масле, произведенном на одном из предприятий Новой Зеландии, уже дважды обнаружены остатки тетрациклина.

«Становится очевидно, что меры контроля, принимаемые ветеринарными службами этих стран, недостаточны для исправления сложившейся ситуации», — подчеркивает ведомство.

«В случае продолжения выявления подобных нарушений, Россельхознадзор будет вынужден ограничить поставки молочной продукции, поступающей в Россию с предприятий Турецкой республики и Новой Зеландии», — говорится в сообщении.