Противопожарный рейд ГУ МЧС прошёл в Пустошке

21:01, 12 июля 2017, ПАИ

12 июля специалисты отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Невельскому, Пустошкинскому и Усвятскому районам провели профилактический рейд в Пустошке. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Состоялся обход многоквартирных домов, проинструктированы 10 человек, распространено 10 листовок, на стендах домов размещены материалы наглядной агитации, прошли индивидуальные беседы.

В рамках проведённого инструктажа до населения довели обстановку с пожарами на территории Пустошкинского района и обязательные требования пожарной безопасности, разъяснены правильные действия при обнаружении пожара и своевременной эвакуации.