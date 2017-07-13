В вузах появится новый формат военного обучения

08:17, 13 июля 2017, ПАИ

Минобороны и Минобрнауки РФ введут курсы военной подготовки, которые дадут возможность студентам в ходе обучения пройти подготовку по военно-учетным специальностям без призыва в армию. Об этом пишет газета «Известия».

В отличие от традиционных военных кафедр, по окончании курсов выпускники не станут офицерами, а получат военные специальности рядового или сержантского состава.

Планируется, что после выпуска студенты самостоятельно примут решение поступить на военную службу или заключить контракт о зачислении в активный резерв.

Если выпускники примут решение идти в резерв, они не будут проходить постоянную военную службу, но раз в год их будут призывать на сборы, чтобы они не утратили навыки. За нахождение в резерве выпускники курсов будут получать денежные выплаты.

Эксперты сходятся во мнении, что создание таких курсов будет интересно учащимся и хорошо отразится на Вооруженных силах России, ведь современные образцы вооружения требуют подготовленного личного состава с соответствующим образованием.

