ФАС ограничит предпринимательскую деятельность водоканалов

08:48, 13 июля 2017, ПАИ

Государственные и муниципальные водоканалы будут лишены возможности закладывать в тарифы предпринимательскую прибыль, максимальный размер которой установлен на уровне 5%. С такой инициативой выступила Федеральная антимонопольная служба (ФАС), пишет газета «Известия».

За счет этого нововведения уже в следующем году тарифы ГУПов и МУПов снизятся на 5%, считают в ФАС.

По мнению экспертов, таким образом планируется ускорить передачу водоканалов в концессии, которые по-прежнему сохраняют право получать прибыль от своей деятельности.

