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Экономика

40 кг украинской черешни уничтожил Россельхознадзор в Псковской области

12 июля в Псковской области был запрещен ввоз из Белоруссии яблок, цветной капусты, свежей свеклы и черешни. Общий вес задержанной продукции составил 160 кг. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхозадзора по Тверской и Псковской областям.

Фото rshn-tver.ru

Из этой массы 120 кг фруктов и овощей без фитосанитарных сертификатов специалисты вернули назад, в Белоруссию, а 40 кг украинской черешни изъяли и уничтожили.

Фото rshn-tver.ru

Также в контрольном пункте в деревне Долосцы (Себесжский район) запрещен ввоз 500 кг свежей земляники без фитосанитарного сертификата. Автотранспортное средство возвращено на территорию страны – экспортера. Представитель владельца груза привлечен к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ (нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции на территорию РФ).

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