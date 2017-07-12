Пскович осужден за удар ножом и подкуп потерпевшей

09:30, 13 июля 2017, ПАИ

Приговором Псковского городского суда местный житель признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия) и частью 1 статьи 309 УК РФ (подкуп потерпевшей в целях дачи ею ложных показаний). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

В суде установлено, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры нанес своей знакомой удар кухонным ножом в живот, что повлекло вред здоровью, опасный для ее жизни.

После возбуждения в отношении него уголовного дела, обещая потерпевшей денежное вознаграждение, он договорился о даче ею ложных показаний в ходе предварительного следствия о его непричастности к преступлению.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 10 месяцев. Отбывать назначенный срок осужденному предстоит в исправительной колонии общего режима.

Апелляционная инстанция Псковского областного суда приговор в отношении псковича признан законным и обоснованным.