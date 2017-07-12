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Троих пострадавших и одного погибшего в ДТП деблокировали псковские спасатели за семь дней

С 6 по 12 июля пожарные и спасательные подразделения Псковской области 31 раз выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий ДТП, в результате которых два человека погибли и 31 пострадал. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

В четырёх случаях выезды были связаны с реагированием на аварии с участием пешехода.

За указанный период специалисты деблокировали троих пострадавших и одного погибшего. Одному травмированному гражданину была оказана доврачебная помощь, после чего пострадавший был передан медицинским работникам.

Два раза осуществлялась стабилизация транспортного средства.

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