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Общество

В Палкинском районе досрочно прекращены полномочия депутата в связи с утратой доверия

В Палкинском районе досрочно прекращены полномочия депутата за допущенные нарушения законодательства о противодействии коррупции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе проверки установлено, что в нарушение требований части 4 статьи 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» один из депутатов сельского поселения «Качановская волость» не представил сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера супруги.

В связи с этим прокуратура района внесла в адрес главы Качановской волости представление, в котором был поставлен вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата.

Собрание депутатов сельского поселения удовлетворило требования и досрочно прекратило полномочия коллеги в связи с утратой доверия.

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