Грязь с фестиваля «Нашествие» выставлена на продажу

10:32, 13 июля 2017, ПАИ

На одном из сайтов бесплатных объявлений пользователь Александр выставил на продажу грязь с музыкального фестиваля «Нашествия». Стоимость одной банки объемом 0,5 литра составляет 1000 рублей без учета доставки.

«В долгие, серые, трудовые будни - это то, что будет возвращать вас в мир позитивных впечатлений и эмоций», - гласит надпись на этикетке банки.

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Напомним, что в этом году рок-фестиваль «Нашествие» прошел в Тверской области с 7 по 9 июля. Все дни мероприятия шел сильный дождь, из-за чего фестиваль в буквальном смысле утонул в грязи.