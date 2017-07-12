Псковский филиал Россельхозбанка подвел итоги работы за первое полугодие

09:53, 13 июля 2017, ПАИ

По состоянию на 1 июля 2017 года совокупный кредитный портфель псковского филиала Россельхозбанка составил 4,26 млрд рублей. Из них 1,93 млрд рублей приходится на кредиты физическим лицам. Наиболее популярными продуктами остаются ипотечные и потребительские займы, а также специальные программы для пенсионеров. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе банка.

По итогам первых шести месяцев текущего года общий объем привлеченных средств клиентов филиала достиг 5,89 млрд рублей. При этом объем вкладов населения составил более 4 млрд рублей, что на 30% превышает аналогичный показатель прошлого года. За январь-июнь 2017 года в филиале открыто депозитов юридических лиц на сумму более 1 млрд рублей.

На сегодняшний день общее число клиентов псковского филиала банка превышает 46 тысяч, из них около 2 тысяч относятся к корпоративному сегменту.

«Итоги первого полугодия продемонстрировали, что Россельхозбанк продолжает сохранять одну из лидирующих позиций на финансовом рынке региона. Мы активно работаем над повышением качества и доступности предоставляемых услуг для населения и предприятий области», - подчеркнул заместитель директора псковского филиала РСХБ Сергей Кононов.