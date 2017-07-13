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Общество

Безработный пскович вынес мобильник из магазина и убежал

В Пскове полицейские задержали безработного гражданина, подозреваемого в грабеже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, 11 июля в 17:00 в областном центре в магазин по улице Советской зашел неизвестный молодой человек. Он заинтересовался одним из мобильных телефонов, взял его и стал внимательно изучать. А потом вдруг вместе с телефоном выбежал из магазина на улицу и бросился бежать.

Продавец попытался его остановить, но безуспешно. Позже преступника остановили полицейские, находящиеся рядом. 25-летнего безработного псковича доставили для разбирательства в отдел полиции.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

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