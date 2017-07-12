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ФОТОФАКТ: «Несчастливое место» у Гельдтовой бани

В Пскове на площадке у Гельдтовой бани разрушается ограждение на берегу реки Псковы, сообщают псковичи в социальных сетях.

Фото из социальных сетей

Несколько дней назад часть деревянного ограждения была разрушена упавшим во время сильного ветра деревом, и ее восстановили, правда, вовсе не стремясь к «аутентичности». На этот же раз фрагмент деревянной конструкции повалился без всяких видимых причин.

Фото из социальных сетей

Еще одна проблема, обращающая на себя внимание прогуливающихся мимо здания бани псковичей – большая промоина рядом со ступеньками, ведущими к берегу Псковы.  

Фото из социальных сетей

 

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