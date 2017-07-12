Уроженец Тверской области регулярно обворовывал жителей Куньинского района

10:30, 13 июля 2017, ПАИ

В Куньинском районе в суд направлено уголовное дело в отношении гражданина, обвиняемого в кражах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Следователи следственного отдела МО МВД РФ «Великолукский» по Куньинскому району завершили расследование уголовного дела в отношении уроженца Тверской области. Этот 28-летний мужчина временно проживал в деревне Жижица Куньинского района.

Установлено, что 18 марта около 23:00 он решил совершить кражу имущества из дома и надворных построек соседей. Зная, что их дома нет, вор сорвал навесной замок на двери и проник внутрь. Отсюда «гость» похитил газовый баллон, который вынес на улицу. Затем подошел к бане во дворе дома, выбил стекло и совершил кражу алюминиевых чугунков и бидонов. А из сарая, взломав дверь, похитил два велосипеда. Похищенное за несколько раз перенес и спрятал в кустах, а затем продал. Причиненный ущерб составил 8 600 рублей.

Он же 30 апреля около часа ночи вновь решил совершить кражу имущества у соседей. Подойдя к одному из домов, фрагментом арматуры отжал запертую входную дверь, проник в помещение и похитил электрическую пилу, шуруповерт, запчасти для мотокосы, электрический краскопульт, ведра, баки и прочие вещи. Ущерб составил 16 806 рублей.

По делу собрана достаточная доказательная база. Установлен подозреваемый, который дал признательные показания. При обыске по месту его жительства изъята часть похищенного имущества. Оно возвращено потерпевшим.

В ходе следствия проведены необходимые криминалистические экспертизы, с обвиняемым организована проверка показаний на месте, где он подробно рассказал об обстоятельствах совершения преступлений.

Теперь после рассмотрения уголовного дела свой вердикт вынесет суд.