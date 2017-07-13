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Общество

Начался ПАИ-live c Константином Болотиным (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)

Сегодня гостем прямого эфира проекта ПАИ-live из отеля «Покровский» стал депутат Псковской городской думы, директор псковского Горводоканала Константин Болотин. 

Завтра, 14 июля, глава крупнейшего коммунального предприятия областного центра будет отчитывать перед депутатами городской Думы о реализации программы «Чистая вода». Какой эффект для городского водоснабжения дает действующий подземный водозабор и когда вода в Пскове станет действительно «чистой»? Свои вопросы директору Горводоканала можно оставить на странице  ПАИ-live.

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