Начался ПАИ-live c Константином Болотиным (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
Сегодня гостем прямого эфира проекта ПАИ-live из отеля «Покровский» стал депутат Псковской городской думы, директор псковского Горводоканала Константин Болотин.
Завтра, 14 июля, глава крупнейшего коммунального предприятия областного центра будет отчитывать перед депутатами городской Думы о реализации программы «Чистая вода». Какой эффект для городского водоснабжения дает действующий подземный водозабор и когда вода в Пскове станет действительно «чистой»? Свои вопросы директору Горводоканала можно оставить на странице ПАИ-live.