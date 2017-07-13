Темой 3-го псковского квеста «Вот тот дом!» станет революция

11:23, 13 июля 2017, ПАИ

Темой 3-го псковского исторического квеста «Вот тот дом!», который пройдет 22 июля, в рамках празднования Дня города в Пскове, станет революция. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, об этом сегодня, 13 июля, на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» рассказала заместитель директора по стратегическому развитию и маркетингу Псковского музея-заповедника Владислава Вишневская.

По ее словам, «все задания составлены таким образом, чтобы люди получали знания». При этом, подчеркнула Владислава Вишневская, «мы сделали маршруты такими, что они будут интересны и детям». Представитель музея напомнила, что в квесте традиционно принимают участие целые семьи.

По ее словам, игра охватит всю территорию Окольного города. Квест стартует и финиширует в музейном дворе (ул. Некрасова, д. 7). Прохождение маршрута, проложенного через 9 точек с заданиями, занимает около полутора часов: «Чтобы не обременять участников, чтобы они могли с пользой и отдыхом пройти его».

«У нас цель - освежить знания людей, которые им заложили еще в школе. Использовать гаджеты и звонить друзьям за советом не возбраняется», - пояснила Наталья Макарова, заместитель директора по маркетингу Центра недвижимости «Авентин-Псков», являющегося соорганизатором квеста.

«Такая форма досуга нравится корпоративным компаниям. У нас есть команды, состоящие из коллег», - добавила она.

Напомним, участие в квесте бесплатное. Регистрация команд проходит до 21 июля включительно на сайте музея. Подробности можно узнать по телефону: 8112-29-84-8422.