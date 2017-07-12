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Псковича будут судить за оскорбление полицейского, задержавшего его за нетрезвое вождение

Следственный отдел по городу Пскову Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области завершил расследование уголовного дела в отношении 38-летнего местного жителя, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьёй 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).

Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном СУ СК, по версии следствия, утром 2 мая обвиняемый, употребив алкоголь в кафе на улице Труда в Пскове, сел за руль своего автомобиля. Сразу после этого его задержали сотрудники дорожно-патрульной службы.  «Будучи в состоянии алкогольного опьянения, что способствовало снижению контроля над своим поведением и явилось условием совершения преступления, мужчина стал выражать агрессию, разговаривая на повышенных тонах и пытаясь учинить скандал, а когда на него были надеты наручники, он  высказал в адрес полицейского множественные слова и словосочетания в грубой нецензурной форме», - отметили в СУ СК.

Изучение личности мужчины показало, что он судим за нарушение Правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека. Также он неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе за мелкое хулиганство, появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и отказ от прохождения медицинского освидетельствования.

В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. 

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