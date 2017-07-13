21 июля псковичам покажут обряд одевания невесты

11:58, 13 июля 2017, ПАИ

21 июля, в рамках празднования Дня города, в Пскове состоится фестиваль «Этно мода Псков 2017», на котором псковичи смогут увидеть старинный обряд одевания невесты, рассказала его организатор Ирина Большакова. Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с пресс-конференции, посвященной подготовке к празднованию.

Также планируется показ коллекции павлопосадских платков, принадлежащей жительнице Опочки, мастер-классы, будет работать фотозона, в которой можно будет сфотографироваться в этническом костюме.

Гостями фестиваля станут известный коллекционер этнической одежды Сергей Глебушкин и ансамбль «Параскева».