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Общество

21 июля псковичам покажут обряд одевания невесты

21 июля, в рамках празднования Дня города, в Пскове состоится фестиваль «Этно мода Псков 2017», на котором псковичи смогут увидеть старинный обряд одевания невесты, рассказала его организатор Ирина Большакова. Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с пресс-конференции, посвященной подготовке к празднованию.

Также планируется показ коллекции павлопосадских платков, принадлежащей жительнице Опочки, мастер-классы, будет работать фотозона, в которой можно будет сфотографироваться в этническом костюме.

Гостями фестиваля станут известный коллекционер этнической одежды Сергей Глебушкин и ансамбль «Параскева».

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