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Общество

«Большие гастроли» театра имени Ленсовета ожидают псковичей в октябре

С 26 по 28 октября в Псковском академическом театре драмы состоятся гастроли театра имени Ленсовета в рамках федерального проекта «Большие гастроли». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

На большой сцене псковского театра пройдут показы постановок «Город. Женитьба. Гоголь», «Без вины виноватые», «Малыш и Карлсон, который живет на крыше».

Кроме того, в октябре псковичи увидят работы одного из самых успешных театров России – театра имени Ленсовета. Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета ведет свою историю от 19 ноября 1933 года, когда в доме бывшей Голландской церкви на Невском проспекте была сыграна премьера спектакля «Бешеные деньги» Островского. 

География программы простирается от Калининграда до Владивостока, от Севастополя до Петропавловска-Камчатского.

«Лучшие репертуарные спектакли театров с участием звезд отечественной сцены пройдут по доступным для регионов ценам, в программу в обязательном порядке входят гастроли детских спектаклей, специальные программы, включающие мастер-классы и семинары для профессионалов, творческие встречи режиссеров и артистов со зрителями», - отметили в Театрально-концертной дирекции.

В этом году генеральным партнером Федерального центра поддержки гастрольной деятельности и программы «Большие гастроли» стал благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт», учрежденный Алишером Усмановым для поддержки самых значимых культурных проектов в России.

Программа «Большие гастроли» за три года открыла дорогу в регионы России для многих театров. Организаторами гастролей выступают ФГБУК «Федеральный центр поддержки гастрольной деятельности» и Министерство культуры Российской Федерации.

Напомним, что Федеральный центр поддержки гастрольной деятельности учрежден Министерством культуры Российской Федерации в 2014 году для формирования, координации и реализации полномасштабных гастролей российских театров. Ежегодная некоммерческая программа Центра «Большие гастроли» - крупнейший гастрольный проект в России.

В рамках программы «Большие гастроли 2017» с мая по ноябрь по всей России пройдут самые масштабные гастроли ведущих драматических, музыкальных театров, а также театров кукол. В этом году 51 регион и 30 театров принимают участие в программе «Большие гастроли», в рамках которой состоится более 300 показов спектаклей по всей стране.

Билеты на спектакли можно приобрести на сайте театра.

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