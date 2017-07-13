140 участников будут представлены на ярмарке «Псков мастеровой» в День города

12:05, 13 июля 2017, ПАИ

140 участников будут представлены на ярмарке ремёсел «Псков мастеровой» в День города, которая будет работать на набережной реки Великой 22 и 23 июля с 10:00. Об этом сообщил директор Северо-Западного центра социологии и маркетинга Валерий Тюменцев на пресс-конференции 13 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Валерия Тюменцева, на ярмарку приедут мастера из Москвы, Санкт-Петербурга, Калуги, Смоленска, Владимира и других российских городов, а также из Белоруссии, Литвы, Латвии.

На набережной реки Великой, рассказал директор Центра, развернётся зона интерактивных площадок, на которой пройдут мастер-классы, в том числе по плетению из природных материалов, будет организована площадка «игротека» с батутами, аттракционами, стрельбой из лука. Там же можно будет сразиться с реконструкторами и поучаствовать в лазерном бое.

Валерий Тюменцев обратил внимание на то, что в 2019 году нужно будет проводить серьёзный фестиваль, и в Дни города отрабатываете зонирование площадок: отдельно разместится этнофестиваль, отдельно - мастер-классы, отдельно – игровая зона, точки общепита, мастера.

Он добавил, что в праздничные дни в городе будут работать 30 точек общественного питания, в том числе три – на Октябрьской площади. Среди самых интересных Валерий Тюменцев назвал точку питания из Великого Новгорода, которая предложит псковичам блюда из мяса диких животных. Он подчеркнул, что продукция очень качественная и хорошо приготовленная, и пригласил посетить, отметив, что такого в городе ещё не было.

Кроме того, сообщил выступающий, рассматривается возможность организации в День города проката костюмов для фотографирования. Также он анонсировал крупные призы для детей и взрослых.

С полной программой праздника можно ознакомиться здесь>>>.