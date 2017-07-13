Водителей, повторно севших за руль нетрезвыми, задержала полиция в Новосокольниках и Псковском районе

12:21, 13 июля 2017, ПАИ

В Новосокольниках и Псковском районе полиция задержала нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В частности, 12 июля, ночью, в Новосокольниках у дома по улице Отса полицейские остановили автомобиль ВАЗ-2114, которым управлял 24-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. В тот же день, в 20:00, в Псковском районе на 294-ом километре дороги Санкт-Петербург - Невель у деревни Глоты стражи порядка остановили «Мазду». Выяснилось, что за рулем иномарки находился нетрезвый 33-летний гражданин. По данным фактам проводятся проверки.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 УК РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.