0
15:01
Насладиться живым звучанием известных композиций приглашает ресторан в «Покровском»
15:00
Начался ПАИ-live c Константином Болотиным (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
14:45
«МегаФон» предлагает 4G-планшеты почти вдвое дешевле
13:59
Зажигательная танцевальная программа «Live!» ждет псковичей на праздновании Дня города
13:52
«Большие гастроли» театра имени Ленсовета ожидают псковичей в октябре
13:18
Отдых начинается здесь
12:40
Борис Антошкин планирует выступить на «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
Еще новости
Общество

Водителей, повторно севших за руль нетрезвыми, задержала полиция в Новосокольниках и Псковском районе

В Новосокольниках и Псковском районе полиция задержала нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В частности, 12 июля, ночью, в Новосокольниках у дома по улице Отса полицейские остановили автомобиль ВАЗ-2114, которым управлял 24-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. В тот же день, в 20:00, в Псковском районе на 294-ом километре дороги Санкт-Петербург - Невель у деревни Глоты стражи порядка остановили «Мазду». Выяснилось, что за рулем иномарки находился нетрезвый 33-летний гражданин. По данным фактам проводятся проверки.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 УК РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Насладиться живым звучанием известных композиций приглашает ресторан в «Покровском»
13 июля 2017
Насладиться живым звучанием известных композиций приглашает ресторан в «Покровском»
Начался ПАИ-live c Константином Болотиным (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
13 июля 2017
Начался ПАИ-live c Константином Болотиным (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
«МегаФон» предлагает 4G-планшеты почти вдвое дешевле
13 июля 2017
«МегаФон» предлагает 4G-планшеты почти вдвое дешевле
Зажигательная танцевальная программа «Live!» ждет псковичей на праздновании Дня города
13 июля 2017
Зажигательная танцевальная программа «Live!» ждет псковичей на праздновании Дня города
«Большие гастроли» театра имени Ленсовета ожидают псковичей в октябре
13 июля 2017
«Большие гастроли» театра имени Ленсовета ожидают псковичей в октябре
Борис Антошкин планирует выступить на «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
13 июля 2017
Борис Антошкин планирует выступить на «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
Темой 3-го псковского квеста «Вот тот дом!» станет революция
13 июля 2017
Темой 3-го псковского квеста «Вот тот дом!» станет революция
«Чистый» ПАИ-live начнется в 15:00
13 июля 2017
«Чистый» ПАИ-live начнется в 15:00

Идет загрузка...