Начальник УГХ пообещал, что на утро после Дней города псковичи не увидят следов праздника

12:13, 13 июля 2017, ПАИ

Начальник Управления городского хозяйства администрации Пскова Алексей Захаров пообещал, что после празднования Дней города будет оперативно наведён порядок. «Утром проснувшись, граждане не заметят, что накануне был большой праздник», - заявил он на пресс-конференции 13 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Алексей Захаров также подчеркнул, что становится всё больше сознательных граждан, которые доносят мусор до урн.

Кроме того, он добавил, что до конца недели в городе будут выставлены все вазоны, что завершит цветочное оформление города, выполнено украшение флагами.

С программой празднования Дней города в Пскове можно ознакомиться здесь>>>.