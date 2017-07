Отдых начинается здесь

13:18, 13 июля 2017, ПАИ

Разгар лета – время для отдыха и открытий. Кому-то посчастливилось уйти в желанный отпуск и уехать за пределы города и даже страны. А тем, кто остался работать «за двоих», просто необходимо делать передышки в течение недели, максимально расслабляться и «отключаться» от суеты в выходные дни. К счастью, сегодня оазис спокойствия, комфорта и гастрономического удовольствия можно найти и в Пскове - двери отеля «Покровский» всегда гостеприимно открыты.

Неважно, где ты работаешь

Отдых и труд обязательно нужно чередовать. Поэтому, отложив свои бесконечные дела, смело отправляйтесь на обеденный перерыв. Конечно, провести его можно и в ближайшем кафе, но стоит ли ограничиваться перекусом? Ответ очевиден – по возможности, нет. Лучше предпочесть особенное место, где можно попробовать интересные аппетитные блюда, наслаждаясь приятной атмосферой. Такой, полноценный, вариант предлагает ресторан отеля «Покровский». Изысканно и элегантно сервированный столик найдётся здесь и для вас.

А если за окном хорошая погода, то можно погрузиться в мягкие кресла в шатре на летней террасе, которая находится во внутреннем дворе отеля, и любоваться прекрасным видом на Покровскую башню и окольную стену под тихую и лёгкую музыку. БОльшую гармонию, да ещё и в самом центре города, сложно себе представить.

Пожалуйста, меню. К примеру, выбираем «Равиоли с кроликом» (280 рублей) и «Салат с креветками и авокадо в цитрусовом соусе» (380 рублей), а на десерт - «Айс-тортен «Каприччио-Каффеччино» (210 рублей) и получаем скидку 15% каждый будний день с 12:00 до 17:00.

А если вам захотелось побаловать себя вкусным десертом, свежей выпечкой или ароматным хлебом, то тоже стоит заглянуть в «Покровский». Купить то, что приглянулось, на вынос можно на лобби-баре, причём с 15-процентной скидкой.

Отдых для души и тела

Солнечные и тёплые летние дни в нашем городе – пока редкость, а быть поближе к воде всё же хочется. В таком случае обратите внимание на уединённую SPA -зону отеля «Покровский». Здесь вы окунётесь в новый бассейн с противотоками и не почувствуете характерного запаха хлора, он совершенно отсутствует благодаря новейшей системе двухступенчатой очистки.

Также можно посетить финскую сауну со вставками гималайской соли и хамам, выполненный в тёмных успокаивающих тонах. Каждому гостю предоставят мягкие махровые полотенца и банный халат. Остаётся лишь расположиться на лежаке, словно на пляже, принимать водные процедуры и ощущать восстанавливающий силы эффект.

Идиллию отдыха дополняют звуки природы и едва слышное журчание воды, а также дизайн интерьера, в котором использовано натуральное дерево. Всё это дарит настоящее спокойствие. О вашем беззаботном пребывании здесь позаботится и приветливый персонал. Уточнить стоимость услуг можно на сайте отеля.

После SPA не составит труда красиво уложить свои волосы в парикмахерской отеля. К слову, весь июль там действует акция, в рамках которой процедура на основе серии Oil Reflection от фирмы Wella с укладкой стоит 500 рублей. Ваши волосы с помощью этой высококлассной и профессиональной линии приобретут невероятную мягкость и блеск.

Высокая нота наслаждения

С нетерпением ожидая конца рабочей недели, планируем чудесный вечер в ресторане «Покровского». Каждую пятницу и субботу для вас - живая музыка. Пока вы ужинаете в компании друзей или с семьёй, звучат джазовые импровизации, вокальные композиции, волшебные мелодии саксофона. Это для псковичей и гостей города стараются уже полюбившиеся исполнители - Аркадий Галковский и Екатерина Андреева. Также в ресторане выступает небезызвестный Виталий Цемка, который сопровождает отдых посетителей классической музыкой, джазом (флейта, клавиши).

Эти популярные артисты гастролируют по Европе, и знатоки ловят момент, поскольку испытать блаженство от великолепного исполнения можно не так часто, как хотелось бы. За то, чтобы два часа наслаждаться музыкой, отдельно платить не нужно - это комплимент для гостей ресторана.

Кроме названных исполнителей, псковичей и гостей города в «Покровском» радуют своим творчеством и многие другие - различные дуэты и квартеты, звучат клавишные и ударные инструменты, гитара, легендарные джазовые композиции «La Vie en Rose», «Fly me to the moon», «The Girl From Ipanema». Музыкальное оформление в ресторане весьма разнообразно. А добавьте к этому простор, радующий глаз дизайн, безупречный сервис – да, пожалуй, это новый уровень отдыха в Пскове.

В общем, не забудьте забронировать столик и, взяв в руку бокал хорошего вина, незабываемо провести предстоящий вечер. Кстати, в «Покровском» предложат одну из самых обширных винных карт, на любой вкус и кошелёк.

Между прочим, многие выбирают ресторан отеля для особых торжеств, например, для празднования дня рождения. И помимо подарков от близких, друзей и коллег, есть ещё один – 15-процентная скидка при заказе из основного меню.

* * *

Не проходите и не проезжайте мимо нового отеля «Покровский», ведь внутри вас ждёт множество замечательных открытий!

Подробнее обо всех акциях вам расскажут по телефону 8 (8112) 500-000.