В Пскове за проданную студенту сессию под суд отправится начальник учебно-методического отдела одного из вузов

12:38, 13 июля 2017, ПАИ

В Пскове начальник учебно-методического отдела образовательного учреждения подозревается в коммерческом подкупе, сообщили Псковскому агентству информации в СУ СК РФ по Псковской области.

Возбуждено уголовное дело в отношении начальника учебно-методического отдела негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального образования. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 204 УК РФ (незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в некоммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением).

По версии следствия, в 2016 году подозреваемая получила через посредника от неподготовленного к сессии студента 12 тысяч рублей за внесение в зачетно-экзаменационные ведомости заведомо ложных сведений о сдаче экзаменов и зачетов без его фактического участия.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Подозреваемая проверяется на причастность к совершению других аналогичных преступлений.