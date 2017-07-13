Иван Цецерский потребовал от управляющих компаний навести порядок ко Дню города

13:40, 13 июля 2017, ПАИ

Сегодня, 13 июля, в Пскове прошло расширенное совещание с управляющими компаниями города. Обсудить текущие вопросы сферы коммунального хозяйства пришли глава города Пскова Иван Цецерский, его заместитель, курирующий сферу ЖКХ, Сергей Гаврилов, депутаты Псковской городской Думы, глава администрации Пскова Игорь Калашников, представители Управления городского хозяйства (УГХ) и общественности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Глава Пскова Иван Цецерский отметил, что общая картина ухоженности территорий складывается из мелочей, о чем он лично убеждается ежедневно во время пеших прогулок по районам города. «Недопустимо, чтобы сломанная урна стояла годами, а детская площадка без должного ухода приходила в негодность. Муниципалитет вместе с управляющими организациями делают глобальные вещи: дворы, капремонты. Хозяйственные мелочи на ваших территориях не должны портить общее благоустройство», - подчеркнул глава Пскова и потребовал навести порядок ко Дню города навести порядок.

Руководитель города также поставил задачу начальнику Управления городского хозяйства Алексею Захарову не оставаться в стороне, оказывать поддержку управляющим компаниям в рамках полномочий, а также уделить особое внимание контролю за качеством исполнения работ.

Кроме того, Иван Цецерский акцентировал внимание участников совещания на ходе приема заявок в программу «Формирование комфортной городской среды» на пятилетний период. Он отметил, что проект плана будет формироваться до 1 сентября. Участие в программе зависит от активности граждан. Соизмеримую помощь должны оказать управляющие компании.

Депутаты Псковской городской Думы высказали конкретные замечания по округам в адрес управляющих компаний. Также заместитель начальника УГХ Дмитрий Таратынов озвучил ряд текущих рекомендаций управляющим компаниям в рамках подготовки к Дням города Пскова.