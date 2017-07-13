Деньги и телефон похитил у местного жителя великолучанин с гвоздодером

13:29, 13 июля 2017, ПАИ

В Великих Луках полиция задержала ранее судимого молодого человека, подозреваемый в совершении разбойного нападения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данным следствия, в Великих Луках во дворе дома по проспекту Гагарина безработный, судимый 18-летний гражданин, угрожая гвоздодером, с применением насилия открыто похитил мобильный телефон и деньги у 36-летнего прохожего, после чего попытался скрыться.

Потерпевший сразу же вызывал полицию. Прибывший наряд полиции по «горячим следам» задержал подозреваемого.

По данному факту проводится проверка.