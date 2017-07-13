Более 200 сотрудников полиции будут охранять порядок в Дни города Пскова

13:05, 13 июля 2017, ПАИ

В охране общественного порядка в период празднования Дней города Пскова будут задействованы более 200 сотрудников полиции. Об этом сообщил начальник УГИБДД УМВД России по городу Владимир Папорт на пресс-конференции 13 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Владимир Папорт добавил, что будет увеличена плотность нарядов Госавтоинспекции. Он призвал автомобилистов не нарушать Правила дорожного движения и не садиться за руль в нетрезвом виде.

Кроме того, начальник городского УГИБДД проинформировал, что 22 июля с 9:00 будет частично перекрыта для транспорта Октябрьская площадь, а с 12:30, на время шествия, закроют Октябрьский проспект до улицы Гражданской.

Также Владимир Папорт обратил внимание псковичей на то, что на Октябрьской площади во время праздника будут установлены рамки металлоискателя, более того, будет запрещён пронос прохладительных напитков в стеклянной таре и спиртного.

С программой празднования Дней города в Пскове можно ознакомиться здесь>>>.