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Общество

Выставка «Книжные новинки» открылась в Псковской областной библиотеке

В Псковской областной библиотеке открылась выставка «Книжные новинки», на которой представлено более 170 книг по истории, политике, экономике, педагогике, литературоведению, искусству, философии, психологии и другим отраслям знаний. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

На выставке можно увидеть 10-ти томное собрание сочинений выдающегося политического деятеля Евгения Максимовича Примакова, в которое включены научные работы, доклады, мемуары. Тираж уникального издания составляет тысячу экземпляров.

Кроме того, в экспозиции представлены издания из серии ЖЗЛ: Павел Аптекарь «Чапаев», Николай Долгополов «Легендарные разведчики», Екатерина Глаголева «Людовика XIII», Вячеслав Никонов «Молотов» и другие.

В разделе литературы по искусству представлена авторская серия книг историка культуры, писательницы, доктора искусствоведения Паолы Дмитриевны Волковой. Диапазон книг «Мост через бездну» - от античности, европейского Средиземноморья до концептуализма XX века.

Среди множества книг, посвященных Маяковскому, особое место занимает биография поэта, написанная публицистом Дмитрием Быковым «Тринадцатый апостол. Маяковский: Трагедия-буфф в шести действиях».

«Автор описывает жизненный путь своего героя, его отношения с властью, с женщинами, с соратниками и противниками. Быков сосредоточивает внимание на ключевых моментах, видя в них отражение главных проблем русской интеллигенции и шире - русской истории», - отметили в библиотеке.

Дочь Марины Цветаевой и Сергея Эфрона, литератор Ариадна Цветаева, оставила удивительные воспоминания о своей матери - родном человеке, великой поэтессе, просто женщине, со всеми ее слабостями, пристрастиями, талантом… Эти свидетельства, незамутненные вымыслом, спустя долгие десятилетия открывают нам подлинную Цветаеву в книге «Моя мать Марина Цветаева».

В сборник «Русский вопрос на рубеже веков» Александра Солженицына вошли публицистические статьи, которые и сейчас поражают своей удивительной своевременностью. Также в книге Ксении Кривошеиной «Мать Мария (Скобцова). Святая наших дней» впервые публикуется подробная биография монахини Марии (Скобцовой), летопись земного пути женщины, чье имя входит в совсем не многочисленный список людей, о которых можно было бы сказать, что это настоящие христиане ХХ века. Ее жизнь, сначала в России, а затем в эмиграции, была очень деятельной и яркой.

На выставке можно увидеть новую книгу известного эксперта по Китаю, писателя, художника и переводчика Бронислава Виногродского «Искусство игры с миром. Смысл победы в победе над смыслами». В издании впервые в значительном объеме публикуются переводы из трудов китайского мыслителя Вэй Дэханя, который жил и творил в первой половине III века нашей эры, во времена Троецарствия. Он был бродячим даосом и странствовал от одного правителя к другому, где иногда выполнял работу советника и придворного гадателя.

Об этой проблеме книга Елизаветы Заварзиной-Мэмми «Приключения другого мальчика. Аутизм и не только», написанные его мамой. Елизавета Заварзина-Мэмми – кандидат биологических наук, специалист по динамическому нейрофидбеку и методу облегченной коммуникации (FC), член ассоциаций Autisme France, Autisme Europe, National Autistic Society (GB), участник международных конференций по аутизму.

С этими и другими изданиями вы сможете познакомиться на выставке «Книжные новинки» до 30 июля.

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