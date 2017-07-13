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Общество

Зажигательная танцевальная программа «Live!» ждет псковичей на праздновании Дня города

Зажигательная танцевальная программа «Live!» с живым исполнением популярных хитов запланирована в рамках праздничной программы в День города в Пскове 22 июля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия.

Кроме того, программа мероприятий в День города Пскова будет состоять из следующих блоков:

С 13:30 до 16:00 – «Семейные забавы» с конкурсными и викторинными программами, выступлением коллективов.

С 16:00 до 19:00 – «Танцплощадка 80-х» с Вокально-инструментальным ансамблем.

С 19:00 – 21:00 – концерт «Псков фестивальный».

С 21:00 – 22:00 с концертом выступит московский певец Александр Айвазов.

Напомним, 22 июля на Октябрьской площади в Пскове при поддержке Медиахолдинга Псковской области состоится большой праздничный концерт. Программу подготовит управление культуры администрации Пскова и продюсерский центр «Королёв продакшн».

Добавим, в рамках работы центральной площадки праздника будут организованы интерактивные зоны и фото-уголки  от партнеров и спонсоров мероприятия, самые активные зрители смогут выиграть призы и подарки.

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  • День Пскова - 2017
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