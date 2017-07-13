Третий этап Кубка «PRO SPORT 2017» состоится в Ваулиных Горах 16 июля

14:09, 13 июля 2017, ПАИ

16 июля в в Ваулиных Горах Псковского района пройдет Третий этап всероссийских соревнований в беге по пересеченной местности Кубок «PRO SPORT 2017». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона со ссылкой на главного судью состязаний, мастера спорта по биатлону и спортивному ориентированию Александра Кузьмина.

«К участию в Кубке стало присоединяться все больше профессиональных спортсменов. Например, подала заявку кандидат в мастера спорта по триатлону из Луганска», — рассказал он. - Также среди участников будут представители Псковской области, республики Карелия, Санкт-Петербурга и Кирова — всего ожидается более 100 человек».

По мнению Александра Кузьмина, трасса в Ваулиных Горах — самая сложная в Кубке. «На пяти километрах будет пять тяжелых подъемов по песчаной поверхности. Маршрут пролегает по болоту, лесам и полям», — пояснил он. В связи с этим организаторы уделили большое внимание подготовке местности к соревнованиям (скосили траву, убрали мусор), предусмотрели помощь на трассе двух десятков волонтеров и изменили километраж дистанций. Мужчинам-профессионалам предстоит преодолеть 10 км, мужчинам-любителям и женщинам — 5 км. Участники группы «юноши, девушки» пробегут 3 км.

Отметим, что среди участников Кубка «PRO SPORT 2017» — заместитель губернатора — руководитель аппарата администрации Псковской области Максим Жаворонков. Он выступает в группе «мужчины-профессионалы». За первых два соревновательных этапа он набрал 82 балла и занимает 11-ую позицию рейтинга.

Организатором мероприятия выступает Псковская региональная спортивная общественная организация «Про спорт».

Напомним, что первый этап Кубка состоялся в мае на территории псковского Дендрарий парка, второй этап прошел в деревне Череха Псковского района. Четвертый и пятый этапы состоятся 13 августа в Финском парке (Псков) и 17 сентября в Мальской долине (Печорский район) соответственно. Победители Кубка «PRO SPORT 2017» будут определены по сумме всех этапов.