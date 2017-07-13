Грозы с усилением ветра ожидаются в Псковской области 14 июля

14:30, 13 июля 2017, ПАИ

14 июля на территории Псковской области прогнозируются грозы с порывами ветра до 15 метров в секунду. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС.

В области ожидается облачная погода, дожди. Ветер будут дуть северо-западных направлений со скоростью 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +8…+13 градусов, днем: +14…+19.

Атмосферное давление будет ниже нормы.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.

