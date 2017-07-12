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Экономика

Россельхобанк увеличил кредитование реального сектора экономики на 37%

По итогам I полугодия 2017 года Россельхозбанк направил предприятиям АПК, промышленности, торговли и других отраслей порядка 848 млрд рублей, что на 37% превышает аналогичный показатель прошлого года. Об этом заявил Председатель Правления Россельхозбанка Дмитрий Патрушев в ходе XXVI Международного финансового конгресса, организаторами которого выступают Центральный банк Российской Федерации и правительство Санкт-Петербурга.

«Россельхозбанк оказывает комплексную финансовую поддержку предприятиям реального сектора, планомерно увеличивая объемы кредитования как агропромышленного комплекса, так и других приоритетных отраслей экономики. По этому направлению Банк демонстрирует темпы гораздо выше среднерыночных», – отметил Дмитрий Патрушев.

В рамках основной темы конгресса «Финансы для развития» руководители органов государственной власти, представители банков и нефинансовых организаций, российские и зарубежные эксперты обсуждают широкий круг вопросов, посвященных обеспечению экономического роста, банковскому регулированию, развитию финансовых рынков.

«Деятельность Банка России, направленная на обеспечение устойчивости системы перед различными рисками и стабилизацию ситуации на финансовых рынках и в экономике, позволяет создавать необходимые условия для обеспечения поступательного экономического развития страны, – подчеркнул Дмитрий Патрушев.

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