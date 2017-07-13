Профилактический рейд провели сотрудники псковского МЧС в Печорах

19:38, 13 июля 2017, ПАИ

13 июля в Печорах сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Островскому, Пыталовскому, Печорскому и Палкинскому провели профилактический рейд по разъяснению требований пожарной безопасности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда сотрудники ведомства провели беседы с населением, проинструктировали 14 человек, распространили 30 информационных листовок. Граждан ознакомили с правилами противопожарного режима в Российской Федерации при устройстве и эксплуатации печного отопления, использования и хранения бытовых газовых баллонов и газового оборудования, с требованиями к электрооборудованию и электроприборам, способам раннего обнаружения пожара при помощи автономных пожарных извещателей.

Кроме того, жителям напомнили номера вызова экстренных оперативных служб.