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Общество

«МегаФон» предлагает 4G-планшеты почти вдвое дешевле

В салонах «МегаФона» стартовала акция, позволяющая приобрести на выгодных условиях 4G-планшеты Oysters T74 и MegaFon Login 4. Стандартная цена этих устройств – 5 490 рублей, однако при подключении и оплате опции «Интернет Планшет S» планшет обойдется в 2 990 рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в компании.

«Акционные» модели имеют схожие технические характеристики: у них 7-дюймовые экраны, по две камеры, работают они на операционной системе Android, а главное – позволяют использовать все преимущества скоростного 4G-интернета. При компактном размере планшетов их можно без проблем носить в кармане или дамской сумочке, а небольшой вес оценят те, кто отправляются с чемоданами в отпуск. Кстати, в поездке по стране или на даче владельцы этих планшетов будут иметь бесплатный доступ к 50 ТВ-каналам MegaFon.TV.

Чтобы получить в подарок целый набор каналов мобильного ТВ, а также потратить на приобретение полезного гаджета почти вдвое меньше, нужно подключить опцию «Интернет Планшет S» и оплатить ее на три месяца вперед – это обойдется в 1 047 руб. Зато цена планшета сразу «упадет» на 2 500 рублей – почти на треть минимального размера оплаты труда в РФ. Кроме того, интернетом, который появится на планшете при подключении и оплате опции, будет пользоваться сам владелец, то есть на целых три месяца у него отпадет необходимость в пополнении счета. А скоростной 4G-доступ появится сразу с момент совершения покупки.

«Развивая сеть 4G, мы заботимся и о наличии оборудования по комфортной для абонентов цене. Бюджетные устройства позволят в полной мере оценить преимущества сети 4G в Пскове, Великих Луках, районах области, а также в поездках по стране», – говорит директор Псковского отделения компании «МегаФон» Александр Долгих.

Акция со специальными моделями на планшеты Oysters T74 и MegaFon Login 4 будет продолжаться до тех пор, пока эти модели есть в наличии. Подробнее об акции можно узнать в салонах «МегаФона» или на сайте оператора.

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