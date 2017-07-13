Псковская управляющая компания подала в суд на жильцов, установивших теплицу на козырьке подъезда

14:47, 13 июля 2017, ПАИ

Управляющая компания «ПсковЖилСервис» подала в Псковский районный суд иск в отношении жильцов, установивших теплицу на козырьке подъезда в доме № 9в по улице Владимирской [де-юре – территория деревни Родина Псковского района]. Как сообщил Псковскому агентству информации директор управляющей компании Андрей Тарасов, в иске компания указывает на наличие незаконной перепланировки и требует демонтировать конструкцию.

«Жилищная инспекция не видит перепланировки в организации выхода на кровлю, говорит - гражданско-правовые отношения. Идем в суд», - ранее пояснял директор УК на своей странице в социальной сети Facebook.

В разговоре с корреспондентом ПАИ он отметил, что теплица расположена над входом в детский сад, который находится в цокольном этаже дома, и может представлять опасность. «Теплицу не закрепить, ограждений нет», - подчеркнул Андрей Тарасов.

По его словам, жильцы первоначально соглашались убрать теплицу, но потом внезапно отказались делать это.