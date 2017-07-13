Насладиться живым звучанием известных композиций приглашает ресторан в «Покровском»

15:01, 13 июля 2017, ПАИ

14 июля с 19:00 в ресторане отеля «Покровский» будет звучать интересный дуэт контрабаса и гитары и мужской вокал – гости услышат кавер-версии известных современных песен, в том числе Sia, London Grammar и другие. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в отеле.

«Псковичи и гости города смогут насладиться живым звучанием, великолепной импровизацией, вкусной едой и любимыми напитками. А если погода позволит, то и закатными лучами солнца на летней террасе», - анонсировали в «Покровском».

Столик на нужное количество гостей лучше забронировать заранее по телефону 500-001. «До встречи в «Покровском», - пригласили всех желающих провести вечер с удовольствием.