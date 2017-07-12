1
09:41
Конституционный суд признал право граждан не платить за экспертизу при переоценке кадастровой стоимости земли
15:21
После продолжительной дискуссии депутаты утвердили зоны охраны монумента «Ледовое побоище» под Псковом
13:04
Псковские парламентарии решили вернуться к проблеме с кадастровой оценкой земли в регионе осенью 2017 года
16:30
Псковская область вошла в список пилотных регионов для внедрения Регионального экспортного стандарта
16:22
В отношении Псковского кабельного завода и Псковгеокабеля поданы иски о банкротстве
15:01
Стартовал «торговый» ПАИ-live (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
12:56
Колбаса из Псковской области заняла первое место в «Контрольной закупке» Первого канала
Еще новости
Экономика

Константин Болотин: Вода в реке Великой с каждым годом ухудшается

Сегодня предприятие работает в стабильном режиме, аварийных ситуаций мало и все они локализуются в нормативный период, заявил депутат Псковской городской думы, директор псковского Горводоканала Константин Болотин в прямом эфире проекта ПАИ-live из отеля «Покровский».

«Что касается качества воды, то вода в реке с каждым годом ухудшается. Увеличивается цветность, мутность, агрессивность среды. С каждым годом очищать все сложнее. Мы вынуждены добавлять больше реагентов. Запах хлора в воде из-под крана должен отсутствовать. Он может появляться, когда после ремонта проводится промывка отдельных участков сетей, но это временное явление», - сказал собеседник агентства.

Константин Болотин сообщил, что наименее благоприятное состояние сетей - в центре города, на Завокзалье, рядом с Горводоканалом. «Мы рассчитываем, что в процессе ремонта улиц будем менять сети, и все программы планируем вместе с Управлением городского хозяйства».

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • ПАИ-livе
В случае получения европейского гранта Горводоканал Пскова может завершить проект «Чистая вода» в 2019 году Директор Горводоканала: Ситуация с микрорайоном «Псковкирпич» выбивается из общей картины Константин Болотин: Вода в реке Великой с каждым годом ухудшается «Чистый» ПАИ-live начнется в 15:00 Их не знали в лицо. Собачья жизнь (ВИДЕО) Александр Филиппов дал совет псковичам о действиях при нападении собаки на улице Собаки псковского УФСИН освоили поиск мобильных средств связи Псковский кинолог выступит за сборную ФСИН на всероссийских соревнованиях Их не знали в лицо: начался ПАИ-live с главным кинологом УФСИН (ЭФИР ЗАВЕРШЁН) «Их не знали в лицо»: ПАИ-live с главным кинологом УФСИН состоится 11 июля
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Конституционный суд признал право граждан не платить за экспертизу при переоценке кадастровой стоимости земли
12 июля 2017
Конституционный суд признал право граждан не платить за экспертизу при переоценке кадастровой стоимости земли 1
После продолжительной дискуссии депутаты утвердили зоны охраны монумента «Ледовое побоище» под Псковом
11 июля 2017
После продолжительной дискуссии депутаты утвердили зоны охраны монумента «Ледовое побоище» под Псковом 2
Псковские парламентарии решили вернуться к проблеме с кадастровой оценкой земли в регионе осенью 2017 года
11 июля 2017
Псковские парламентарии решили вернуться к проблеме с кадастровой оценкой земли в регионе осенью 2017 года
Псковская область вошла в список пилотных регионов для внедрения Регионального экспортного стандарта
05 июля 2017
Псковская область вошла в список пилотных регионов для внедрения Регионального экспортного стандарта
В отношении Псковского кабельного завода и Псковгеокабеля поданы иски о банкротстве
04 июля 2017
В отношении Псковского кабельного завода и Псковгеокабеля поданы иски о банкротстве 18
Стартовал «торговый» ПАИ-live (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
04 июля 2017
Стартовал «торговый» ПАИ-live (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
Колбаса из Псковской области заняла первое место в «Контрольной закупке» Первого канала
04 июля 2017
Колбаса из Псковской области заняла первое место в «Контрольной закупке» Первого канала 6
Ввоз 700 кг ягод из Белоруссии запрещён в Псковской области
03 июля 2017
Ввоз 700 кг ягод из Белоруссии запрещён в Псковской области

Идет загрузка...