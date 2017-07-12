Константин Болотин: Вода в реке Великой с каждым годом ухудшается

15:16, 13 июля 2017, ПАИ

Сегодня предприятие работает в стабильном режиме, аварийных ситуаций мало и все они локализуются в нормативный период, заявил депутат Псковской городской думы, директор псковского Горводоканала Константин Болотин в прямом эфире проекта ПАИ-live из отеля «Покровский».

«Что касается качества воды, то вода в реке с каждым годом ухудшается. Увеличивается цветность, мутность, агрессивность среды. С каждым годом очищать все сложнее. Мы вынуждены добавлять больше реагентов. Запах хлора в воде из-под крана должен отсутствовать. Он может появляться, когда после ремонта проводится промывка отдельных участков сетей, но это временное явление», - сказал собеседник агентства.

Константин Болотин сообщил, что наименее благоприятное состояние сетей - в центре города, на Завокзалье, рядом с Горводоканалом. «Мы рассчитываем, что в процессе ремонта улиц будем менять сети, и все программы планируем вместе с Управлением городского хозяйства».