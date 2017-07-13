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Общество

Директор Горводоканала: Ситуация с микрорайоном «Псковкирпич» выбивается из общей картины

Ситуация с микрорайоном «Псковкирпич» выбивается из общей картины. Об этом заявил директор муниципального предприятия «Горводоканал» Константин Болотин в прямом эфире проекта ПАИ-live, сегодня, 13 июля.

По словам Константина Болотина, в микрорайоне была построена скважина, которая питала как жилые дома, так и одноименный завод. Но вода из нее не соответствует нормам СанПин: в ней содержится очень много железа, поэтому она имеет коричневую окраску.

«В декабре 2016 года там была построена станция обезжелезивания, но из-за нестабильности поставок электроэнергии с завода она отключается, и тогда вновь идет вода с большим содержанием железа», - рассказал директор Горводоканала, сообщив, что сейчас администрация Пскова вместе с энергетиками ищет возможность подключить эту станцию к другой ветке электроснабжения.

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