Пскович подозревается в фальсификации доказательств по гражданскому делу

15:30, 13 июля 2017, ПАИ

В Пскове возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего местного жителя. Он подозревается в фальсификации доказательств по гражданскому делу (часть 1 статьи 303 УК РФ). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в СУ СК РФ по Псковской области.

По версии следствия, в 2016 году подозреваемый предоставил в суд по гражданскому делу фиктивный договор займа, подменив первые листы ранее заключённого договора задатка, в соответствии с условиями которого он якобы передал годом ранее продавцам квартиры 2,5 млн, а не фактически полученные ими 5 тысяч рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления.

