Константин Болотин назвал ошибки, допущенные при проектировании подземного водозабора в Пскове

15:33, 13 июля 2017, ПАИ

Директор муниципального предприятия «Горводоканал» Константин Болотин в прямом эфире проекта ПАИ-live назвал ошибки, допущенные при проектировании подземного водозабора в Пскове.

«Были допущены ошибки в расчетах. Не было учтено, что может измениться законодательство, - пояснил он. - Расчет строился на увеличении тарифов на 17% в год. Но сегодня согласно закону рост тарифов – не более 5-7% в год».

Вторая ошибка, по его словам, заключалась в том, что «этот проект рассматривался, как коммерческий». «А он социальный, он улучшает качество воды», - подчеркнул Константин Болотин.

На данный момент, по его словам, проект по созданию подземного водозабора в Пскове выполнен на 60-70%: «Работают 2 скважины из 7, но замкнутый цикл закончен. Мы подаем 12 тысяч кубометров воды в сутки – это примерно 20% от городского потребления». «Для всего города это эффект небольшой. Но важно, что есть резервный источник воды», - пояснил директор предприятия.

Для завершения проекта, по его словам, необходимо привлечение средств за счет бюджета либо частных инвестиций.