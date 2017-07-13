1
15:01
Насладиться живым звучанием известных композиций приглашает ресторан в «Покровском»
15:00
Начался ПАИ-live c Константином Болотиным (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
14:45
«МегаФон» предлагает 4G-планшеты почти вдвое дешевле
13:59
Зажигательная танцевальная программа «Live!» ждет псковичей на праздновании Дня города
13:52
«Большие гастроли» театра имени Ленсовета ожидают псковичей в октябре
13:18
Отдых начинается здесь
12:40
Борис Антошкин планирует выступить на «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
Еще новости
Общество

Константин Болотин назвал ошибки, допущенные при проектировании подземного водозабора в Пскове

Директор муниципального предприятия «Горводоканал» Константин Болотин в прямом эфире проекта ПАИ-live назвал ошибки, допущенные при проектировании подземного водозабора в Пскове.  

«Были допущены ошибки в расчетах. Не было учтено, что может измениться законодательство, - пояснил он. - Расчет строился на увеличении тарифов на 17% в год. Но сегодня согласно закону рост тарифов – не более 5-7% в год».

Вторая ошибка, по его словам, заключалась в том, что «этот проект рассматривался, как коммерческий». «А он социальный, он улучшает качество воды», - подчеркнул Константин Болотин.  

На данный момент, по его словам, проект по созданию подземного водозабора в Пскове выполнен на 60-70%: «Работают 2 скважины из 7, но замкнутый цикл закончен. Мы подаем 12 тысяч кубометров воды в сутки – это примерно 20% от городского потребления». «Для всего города это эффект небольшой. Но важно, что есть резервный источник воды», - пояснил директор предприятия.

Для завершения проекта, по его словам, необходимо привлечение средств за счет бюджета либо частных инвестиций. 

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>

Насладиться живым звучанием известных композиций приглашает ресторан в «Покровском»
13 июля 2017
Насладиться живым звучанием известных композиций приглашает ресторан в «Покровском»
Начался ПАИ-live c Константином Болотиным (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
13 июля 2017
Начался ПАИ-live c Константином Болотиным (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
«МегаФон» предлагает 4G-планшеты почти вдвое дешевле
13 июля 2017
«МегаФон» предлагает 4G-планшеты почти вдвое дешевле
Зажигательная танцевальная программа «Live!» ждет псковичей на праздновании Дня города
13 июля 2017
Зажигательная танцевальная программа «Live!» ждет псковичей на праздновании Дня города
«Большие гастроли» театра имени Ленсовета ожидают псковичей в октябре
13 июля 2017
«Большие гастроли» театра имени Ленсовета ожидают псковичей в октябре
Борис Антошкин планирует выступить на «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
13 июля 2017
Борис Антошкин планирует выступить на «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
Темой 3-го псковского квеста «Вот тот дом!» станет революция
13 июля 2017
Темой 3-го псковского квеста «Вот тот дом!» станет революция
«Чистый» ПАИ-live начнется в 15:00
13 июля 2017
«Чистый» ПАИ-live начнется в 15:00

Идет загрузка...