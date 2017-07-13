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Общество

В случае получения европейского гранта Горводоканал Пскова может завершить проект «Чистая вода» в 2019 году

В рамках программы трансграничного сотрудничества, «Горводоканал» планирует привлечь инвестиции в размере 3,4 миллиона евро. Об этом заявил директор муниципального предприятия «Горводоканал» Константин Болотин в прямом эфире проекта ПАИ-live, сегодня, 13 июля.

По словам Константина Болотина, предприятие подало заявку в конце 2015 года и на данный момент готов пакет документов, который рассмотрят в конце 2017 года.

«С нашей стороны – софинансирование в размере 10%. На эти средства мы сможем достроить к 2019 году водозабор и запустить 9 скважин, которые будут подавать 80% необходимой городу воды», - заключил директор «Горводоканала».

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