Елена Бибикова приняла участие в подготовке закона о социальной пенсии детям, родители которых неизвестны

15:46, 13 июля 2017, ПАИ

Совет Федерации одобрил закон, дающий право детям-сиротам, чьи родители неизвестны, получать пенсию по потере кормильца. Соответствующие поправки были внесены в Федеральный закон «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в аппарате сенатора от Псковской области Елены Бибиковой.

Размер выплат на момент принятия закона составляет 10 тысяч 68 рублей. Документ был разработан группой сенаторов во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. В числе сенаторов, работавших над этим законопроектом, был и представитель от Псковской области Елена Бибикова.

По ее словам, этот закон повышает уровень социальной защиты детей, родители которых неизвестны, предоставляя им право на социальную пенсию по случаю потери кормильца. Елена Бибикова отметила, что закон содержит положение в том, кто именно относится к этой категории сирот. «В неё попадают дети, найденные или подкинутые, или дети, оставленные матерью, не предъявившей документа, удостоверяющего ее личность», — пояснила парламентарий.

В свидетельстве о рождении таких детей в графах, где должна быть информация о родителях, ставится прочерк. Отдельное уточнение в законе сделано для Крыма и Севастополя, где ранее, по украинскому законодательству, в свидетельство о рождении детей-подкидышей вписывали вымышленные данные о родителях.

«Срок, на который назначается пенсия - добавила Е. Бибикова, - весь период, в течение которого соответствующее лицо считается нетрудоспособным, либо до момента передачи на воспитание под опеку, попечительство или усыновление».

Согласно нынешней редакции закона, претендовать на эту пенсию дети-подкидыши смогут с 1 января 2018 года.

