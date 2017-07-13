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Общество

Выпускники Центра профподготовки УМВД России по Псковской области приняли присягу

Группа слушателей Центра профессиональной подготовки УМВД России по Псковской области приняла присягу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Выпускников поздравили заместитель начальника отдела Управления по работе с личным составом УМВД России по Псковской области подполковник внутренней службы Александр Збарашевский и председатель Общественного совета при УМВД полковник милиции в отставке Джемал Малышев. Они напомнили полицейским, что главной задачей сотрудников полиции была и остается защита прав и законных интересов граждан, оказание помощи каждому, кто в ней нуждается.

«Несколько месяцев длилась учеба молодых стражей порядка. Принятие присяги стало для них логическим завершением напряженной программы профессиональной подготовки», - отметили в ведомстве.

Затем полицейские перед строем поклялись соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, добросовестно нести службу по поддержанию правопорядка и общественной безопасности. Скоро они приступят к выполнению своих непосредственных служебных обязанностей в различных подразделениях органов внутренних дел региона.

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