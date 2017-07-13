Псковичей приглашают принять участие в субботнике у Анастасиевской часовни

17:12, 13 июля 2017, ПАИ

20 июля в 18:00 Псковский музей-заповедник приглашает псковичей на волонтерских началах принять участие в уборке территории вокруг Анастасиевской часовни (Ольгинская набережная, 5 Б). Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе музея, по завершении уборки для участников-волонтеров будет организована бесплатная экскурсия по памятнику.

Продолжительность мероприятия - 1 час. Инвентарь предоставляется организаторами (перчатки, мешки для мусора, грабли).

За дополнительной информацией просят обращаться по телефонам 89532304772 и 89113787225.

Часовня Святой Анастасии 1911 года - памятник истории Пскова, архитектуры и монументальной живописи начала XX века.