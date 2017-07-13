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Общество

Жительницы Завеличенской волости обратились за помощью в земельном вопросе к Александру Котову

Жительницы деревни Завеличенской волости, вплотную примыкающей к городской черте, обратились за помощью в разрешении земельного вопроса к председателю Псковского областного Собрания Александру Котову, который 13 июля провёл личный приём граждан. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Женщины рассказали, что ещё с послевоенных лет их семья проживает на участке, который изначально был размером 75 соток. С годами обрабатываемая территория сократилась. В настоящее время семья фактически использует 27-29 соток, здесь же расположен фамильный дом.

Сложность ситуации заключается в том, что свидетельство о праве собственности у семьи есть лишь на 10 соток. И при том, что за пять лет судебных разбирательств накопилась значительная подборка архивных справок и фотосвидетельств, подтвердить право на землю, полученную ещё от колхоза и засаженную полвека назад плодовыми деревьями, не удаётся. Большая часть бумаг не подкрепляется выкопировкой и координатами конкретного участка.

Тем временем у незарегистрированной земли объявился новый собственник, выставивший участок на продажу. По решению суда приставы вот-вот уберут забор, чтобы обеспечить доступ на территорию.

Александр Котов разобрался в представленных бумагах, обратил внимание, какие из них могут иметь решающее значение при определении права собственности, и посоветовал посетительницам сначала обратиться в суд, чтобы получить отсрочку в связи с возникновением спорных обстоятельств, а затем в администрацию волости с просьбой предоставить решения органа власти, связанные с конкретным участком. «Вам нужно срочно найти адвоката и со всеми собранными документами обратиться в суд. Другого выхода нет», - посоветовал Александр Котов.

Напомним, что председатель Собрания и руководители комитетов ежемесячно проводят личный приём граждан не только в партийной приёмной, но и в рабочих кабинетах. График приёма публикуется на официальном сайте. Предварительная запись осуществляется по телефону.

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