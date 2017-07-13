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Культура

Выставка члена Союза художников города Йювяскюля откроется в Пскове

19 июля в 16:00 в малом зале картинной галереи Псковского музея-заповедника (ул. Некрасова, д. 7) состоится открытие выставки финского художника Юхани Ярвинена. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

Юхани Ярвинен (Juhani Järvinen) закончил факультет живописи и гравюры Финской академии искусств, участвовал в выставках в Финляндии, Швеции, Эстонии, России, Северной Америке, Южной Корее, Германии, Португалии, Великобритании, Хорватии, Литве и Италии. Его работы находятся в государственных и частных собраниях как в Финляндии, так и за рубежом.

С 1994 по 1998 год Юхани Ярвинен занимал пост ректора Школы искусств в Иматре. С 1998 по 2010 год работал деканом по учебной культуре, а с 2010 по 2016 год — преподавателем Сайменского университета прикладных наук.

С 2009 года Юхани Ярвинен является членом Государственной аттестационной комиссии магистратуры Санкт-Петербургского государственного университета промышленного дизайна и технологий и руководит магистрантами Финской академии искусств и Университета Аалто (Aalto University).

Юхани Ярвинен — член Финского союза художников (Suomen Taiteilijaseura), совета галереи Ars Nova и Союза художников города Йювяскюля. С 2010 по 2014 год он был председателем Творческого союза художников Южной Карелии. Кроме того, он является почетным членом Университета Южной Джорджии (США), сотрудничал с Министерством образования Финляндии и выступал в качестве куратора множества выставок как в Финляндии, так и за рубежом.

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