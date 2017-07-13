Миграционный кодекс разработает МВД

16:40, 13 июля 2017, ПАИ

Министерство внутренних дел разработает миграционный кодекс. Об этом заявил первый замглавы ведомства Александр Горовой на заседании президиума Совета законодателей страны при Федеральном собрании, передает ТАСС.

​«Мы планируем провести ревизию существующего законодательства и приступить к подготовке миграционного кодекса РФ», — сказал он.

По словам замглавы ведомства, миграционные потоки, как и их цели, меняются, в связи с чем должно меняться и миграционное законодательство.

При этом он отметил, что влияние приезжих на криминогенную картину в России является «несерьезным», число совершаемых ими преступлений постоянно снижается.

По информации полицейского ведомства, в настоящее время на территории России находится около 14 млн мигрантов. В конце прошлого года глава МВД Владимир Колокольцев называл число в 10 млн человек, что составляет 7% от численности всего населения страны.