Миграционный кодекс разработает МВД
Министерство внутренних дел разработает миграционный кодекс. Об этом заявил первый замглавы ведомства Александр Горовой на заседании президиума Совета законодателей страны при Федеральном собрании, передает ТАСС.
«Мы планируем провести ревизию существующего законодательства и приступить к подготовке миграционного кодекса РФ», — сказал он.
По словам замглавы ведомства, миграционные потоки, как и их цели, меняются, в связи с чем должно меняться и миграционное законодательство.
При этом он отметил, что влияние приезжих на криминогенную картину в России является «несерьезным», число совершаемых ими преступлений постоянно снижается.
По информации полицейского ведомства, в настоящее время на территории России находится около 14 млн мигрантов. В конце прошлого года глава МВД Владимир Колокольцев называл число в 10 млн человек, что составляет 7% от численности всего населения страны.