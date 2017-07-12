Минэкономразвития прогнозирует снижение ставок по ипотеке в 2018 году

16:27, 13 июля 2017, ПАИ

Минэкономразвития РФ в 2018 году прогнозирует снижение ставок по ипотеке до уровня 8-9 процентов. Об этом пишет «Российская газета».

В настоящее время они опустились почти до 10 процентов, отметил в интервью телеканалу «Россия 24» глава ведомства Максим Орешкин. Так в мае средняя ставка по ипотеке была в районе 11 процентов, темпы ипотечного кредитования в мае-июне практически достигли максимальных исторических значений, заявил министр. «И это одно из влияний низкой инфляции - снижением уровня процентных ставок в экономике», - пояснил он.

В июле у АИЖК ипотечная ставка на первичном рынке - 9,75 процента. На вторичном рынке - 10 процентов. У банков она колеблется в коридоре от 10,17 до 10,91 процента.

