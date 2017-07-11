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Политика

Прайс на изготовление и размещение агитационных материалов от ООО «СТВ-Псков» на выборах 10 сентября

ООО «СТВ-Псков» ИНН 6027099284, в соответствии с пунктом 1 статьи 54 Федерального закона  «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» сообщает о готовности выполнять работы, оказывать услуги по изготовлению агитационных материалов  и их размещении на рекламных конструкциях и публикует сведения о размере  (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ (услуг) по изготовлению и размещению агитационных материалов на выборах депутатов Псковской городской Думы шестого созыва, назначенных на 10 сентября  2017 года.

Изготовление и размещение ООО «СТВ-Псков» агитационных материалов на рекламных поверхностях (билборд,сити-борд,сити-формат)

Наименование

Стоимость

Размещение на конструкции билборд (цена зависит от места расположения конструкции и видимости рекламы)

18000 рублей – 25 000 рублей

Размещение на конструкции сити-борд ( цена зависит от места расположения конструкции и видимости рекламы)

15000 рублей- 25 000 рублей

Размещение на конструкции сити-формат 9цена зависит от места расположения конструкции и видимости рекламы)

4000 рублей-6000 рублей

Печать постера 1.2Х1.8 метра

2300 рублей

Печать плаката 3Х6 метров ( в зависимости от плотности материала и качества печати)

3500 рублей- 5000 рублей

Монтаж на конструкции билборд

2500 рублей-3000 рублей

Монтаж постера на конструкции сити-формат

1000 рублей

НДС не облагается

Адрес:180004, Псковская область, Псков,Октябрьский пр-т, 37\2

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