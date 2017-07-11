Прайс на изготовление и размещение агитационных материалов от ООО «СТВ-Псков» на выборах 10 сентября
ООО «СТВ-Псков» ИНН 6027099284, в соответствии с пунктом 1 статьи 54 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» сообщает о готовности выполнять работы, оказывать услуги по изготовлению агитационных материалов и их размещении на рекламных конструкциях и публикует сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ (услуг) по изготовлению и размещению агитационных материалов на выборах депутатов Псковской городской Думы шестого созыва, назначенных на 10 сентября 2017 года.
Изготовление и размещение ООО «СТВ-Псков» агитационных материалов на рекламных поверхностях (билборд,сити-борд,сити-формат)
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Наименование
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Стоимость
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Размещение на конструкции билборд (цена зависит от места расположения конструкции и видимости рекламы)
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18000 рублей – 25 000 рублей
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Размещение на конструкции сити-борд ( цена зависит от места расположения конструкции и видимости рекламы)
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15000 рублей- 25 000 рублей
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Размещение на конструкции сити-формат 9цена зависит от места расположения конструкции и видимости рекламы)
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4000 рублей-6000 рублей
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Печать постера 1.2Х1.8 метра
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2300 рублей
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Печать плаката 3Х6 метров ( в зависимости от плотности материала и качества печати)
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3500 рублей- 5000 рублей
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Монтаж на конструкции билборд
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2500 рублей-3000 рублей
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Монтаж постера на конструкции сити-формат
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1000 рублей
НДС не облагается
Адрес:180004, Псковская область, Псков,Октябрьский пр-т, 37\2