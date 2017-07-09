Uber и «Яндекс.Такси» объединились в России

22:28, 13 июля 2017, ПАИ

«Яндекс» и Uber подписали соглашение об объединении бизнесов по онлайн-заказу поездок в России, а также в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане в соcтаве новой компании. Об этом сообщает «Афиша Daily».

"После объединения для пользователей обоих сервисов такси ничего не изменится: для заказа поездок по-прежнему будут доступны оба приложения — «Яндекс.Такси» и Uber. Водители будут объединены в единую платформу. Это позволит им в одном приложении получать заказы как от «Яндекс.Такси», так и от Uber. Такое объединение существенно увеличит количество доступных машин, сократит время ожидания и холостого пробега. Все это позволит водителям получать больше заказов в час, а пассажирам — сохранить доступную стоимость поездки. <…> Кроме того, мы с Uber договорились о роуминговом соглашении во всех странах, где работают компании. Например, прилетев в Лондон или Бангкок, вы сможете из приложения «Яндекс.Такси» заказать Uber, а туристы из Парижа — заказать «Яндекс.Такси» из приложения Uber"— рассказал гендиректор объединенной компании Тигран Худавердян.

Новая платформа будет работать на алгоритмах «Яндекса». По условиям соглашения, объединенная компания получит 325 млн долларов инвестиций. На 59,3% компания будет принадлежать «Яндексу», на 36,6% — Uber, а на 4,1% — ее сотрудникам. Стоимость объединенной компании оценивается в 3,725 млрд долларов. Сервис доставки еды Uber Eats, о котором «Афиша Daily» подробно рассказывала здесь, продолжит свое развитие в новой компании.