0
17:02
Руни ушел из «Манчестер Юнайтед»
09:13
День российской почты отмечается сегодня
16:35
Символом саммита G20 в Гамбурге стала советская подлодка
09:37
Псков вошел в список городов, которые хотели бы посетить россияне
09:40
Ввоз 700 кг ягод из Белоруссии запрещён в Псковской области
17:40
Ветераны России, Белоруссии и Латвии зажгли на границе трёх стран Костёр Дружбы
22:51
Дроида R2-D2 из «Звездных войн» продали на аукционе за 2,75 млн долларов
Еще новости
Страна и мир

Uber и «Яндекс.Такси» объединились в России

«Яндекс» и Uber подписали соглашение об объединении бизнесов по онлайн-заказу поездок в России, а также в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане в соcтаве новой компании. Об этом сообщает «Афиша Daily».

"После объединения для пользователей обоих сервисов такси ничего не изменится: для заказа поездок по-прежнему будут доступны оба приложения — «Яндекс.Такси» и Uber. Водители будут объединены в единую платформу. Это позволит им в одном приложении получать заказы как от «Яндекс.Такси», так и от Uber. Такое объединение существенно увеличит количество доступных машин, сократит время ожидания и холостого пробега. Все это позволит водителям получать больше заказов в час, а пассажирам — сохранить доступную стоимость поездки. <…> Кроме того, мы с Uber договорились о роуминговом соглашении во всех странах, где работают компании. Например, прилетев в Лондон или Бангкок, вы сможете из приложения «Яндекс.Такси» заказать Uber, а туристы из Парижа — заказать «Яндекс.Такси» из приложения Uber"— рассказал гендиректор объединенной компании Тигран Худавердян.

Новая платформа будет работать на алгоритмах «Яндекса». По условиям соглашения, объединенная компания получит 325 млн долларов инвестиций. На 59,3% компания будет принадлежать «Яндексу», на 36,6% — Uber, а на 4,1% — ее сотрудникам. Стоимость объединенной компании оценивается в 3,725 млрд долларов. Сервис доставки еды Uber Eats, о котором «Афиша Daily» подробно рассказывала здесь, продолжит свое развитие в новой компании.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Руни ушел из «Манчестер Юнайтед»
09 июля 2017
Руни ушел из «Манчестер Юнайтед» 1
День российской почты отмечается сегодня
09 июля 2017
День российской почты отмечается сегодня
Символом саммита G20 в Гамбурге стала советская подлодка
08 июля 2017
Символом саммита G20 в Гамбурге стала советская подлодка
Псков вошел в список городов, которые хотели бы посетить россияне
06 июля 2017
Псков вошел в список городов, которые хотели бы посетить россияне
Ввоз 700 кг ягод из Белоруссии запрещён в Псковской области
03 июля 2017
Ввоз 700 кг ягод из Белоруссии запрещён в Псковской области
Ветераны России, Белоруссии и Латвии зажгли на границе трёх стран Костёр Дружбы
02 июля 2017
Ветераны России, Белоруссии и Латвии зажгли на границе трёх стран Костёр Дружбы
Дроида R2-D2 из «Звездных войн» продали на аукционе за 2,75 млн долларов
30 июня 2017
Дроида R2-D2 из «Звездных войн» продали на аукционе за 2,75 млн долларов
Духовой оркестр из Литвы выступил в Детском парке Пскова
26 июня 2017
Духовой оркестр из Литвы выступил в Детском парке Пскова

Идет загрузка...